Alienware Area-51m R2: потужний ноутбук від Dell з десктопних процесором

Компанія Dell в рамках бренду Alienware представила новий геймерський ноутбук Area-51m R2. На сьогоднішній день це один з найпотужніших лептопів на ринку – завдяки використанню десктопних процесорів Intel десятого покоління і останніх відеокарт від NVIDIA і AMD.

24 канал ознайомився з особливостями та характеристиками потужного ноутбука від Dell та вибрав найголовніше що варто знати про цей комп'ютер.

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"Начинка" ноутбука

Всередині 4,7-кілограмового корпусу Alienware Area-51m R2 встановлено материнську плату з чіпсетом Z490. Серед процесорів на вибір пропонується восьмиядерний Intel Core i7-10700/10700K або десятиядерний Core i9-10900/10900K. Передбачена підтримка до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4-2933 МГц або до 32 ГБ DDR4-3200 МГц.



Dell Alienware Area-51m R2



У базовій комплектації ноутбука встановлена ​​дискретна відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti з 6 ГБ пам'яті GDDR6. Однак на вибір також пропонується NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ GDDR6), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 ГБ GDDR6), NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 ГБ GDDR6) і AMD Radeon RX 5700M (8 ГБ GDDR6). До слова, це перший анонсований ноутбук, оснащений флагманським мобільним графічним процесором Navi від AMD.

Пам'ять

Для зберігання даних пропонується кілька варіантів:

до 2 ТБ NVMe PCIe M.2 SSD

до 512 ГБ PCIe M.2 + 1 ТБ HDD 7200 оборотів в хвилину

до 4 ТБ RAID0 (2x2 ТБ NVMe M.2 PCIe SSD)

до 2 ТБ (2 x 1 ТБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 2 ТБ (2 x 1 ТБ PCIe M.2 SSD)

Роздільна здатність 17,3-дюймового екрану може складати 1080p або 4K. У першому випадку можливі варіанти з частотою оновлення 144 Гц, 144 Гц + NVIDIA G-Sync або 300 Гц, тоді як 4K-дисплей представлений тільки в одній версії на 60 Гц. При цьому у всіх модифікаціях є підтримка технології відстеження погляду Tobii Eyetracking.

Охолодження

У ноутбуці встановлено два 70-мм вентилятори з 53 лопатями на кожному. Вони охолоджують мідні радіатори, які оснащені п'ятьма тепловими трубками з мідного сплаву, і відводять гаряче повітря через отвори в задній частині. Крім того, всі конфігурації ноутбуків з семифазним VRM графічного процесора або вище оснащуються паровою камерою в рамках технології Alienware Cryo-Tech.

Ціна

У продаж ноутбук надійде 9 червня за ціною від 3049,99 долара з найбільш доступною конфігурацією.

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