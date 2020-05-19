AmazFit Ares: захищений за військовим стандартом розумний годинник від Xiaomi

Компанія AmazFit завершила низку тизерів "броньованого" розумного годинника AmazFit Ares публікацією найважливішого постера, на якому зазначена ціна новинки. Оформити попереднє замовлення можна вже зараз, а перші покупці можуть очікувати на знижку.

Наразі попереднє замовлення можна оформитм у Китаї. На сторінці Amazfit у китайській соцмережі Weibo зазначається, що в продаж пристрій надійде 1 червня.

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Характеристики AmazFit Ares

Всі технічні дані про розумний годинник були відомі ще до анонсу. Модель отримала 1,28-дюймовий екран, який може автоматично регулювати яскравість зображення. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 3, корпус виконаний з міцного полікарбонату. Годинник відповідає військовому стандарту MIL-STD-810G.

MIL-STD-810G – це низка стандартних параметрів для лабораторних випробувань військового стандарту США, що дозволяють визначити стійкість обладнання. MIL-STD-810G, є необхідним для участі в замовленнях на поставку техніки та комплектуючих для Міністерства оборони США.

Розумний годинник AmazFit Ares можуть автоматично відстежувати 70 видів фізичних вправ, від стандартних (біг, плавання, ходьба) до балету й різних видів бойових мистецтв. Годинник має підтримку GPS та датчик частоти серцевих скорочень Biotracker PPG.



AmazFit Ares

Годинник може відображати дату, час, прогноз погоди, повідомлення додатків, інформацію про дзвінки та повідомлення. Крім того годинник нагадає вам, коли потрібно випити води, коли варто встати та розім'ятися і так далі.

Автономність

Місткість акумулятора становить всього 200 мА/г, але його вистачає майже на два тижні роботи при активному використанні. Якщо не відключати GPS, то годинник протримає заряд близько доби. А в режимі демонстрації часу – годинник здатен прожити 90 днів.

Ціна

Коштують AmazFit Ares 70 доларів (1 841 гривню). Нагадаємо, що в продажі вони з'являться з 1 червня, а перші покупці отримають знижки.

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