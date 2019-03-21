Amazon оновила найбюджетнішу електронну книгу Kindle

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Amazon оновила Kindle
Amazon оновила Kindle / theverge.com

Корпорація Amazon оновила популярну електронну книгу початкового рівня під назвою Kindle. Новинка отримала підсвічування, яким оснащені більш дорогі електронні книги.

Як пише The Verge, незначні зміни відбулись і в дизайні.

Щільність пікселів становить 167 точок на дюйм (у старших моделях Kindle Paperwhite і Kindle Oasis — 300 точок), екран заглиблений, а не розташовується на одному рівні з рамкою. Захисту від вологи книга досі немає — і наразі це єдина електронна книга Amazon без вологозахисту.

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Ціна питання. Ці зміни призвели до незначного здорожчання — приблизно на 10 доларів. Вона залишається найдешевшою електронною книгою компанії

і коштує від 89,99 доларів (2 400 гривень).

Amazon оновила Kindle

Amazon оновила Kindle

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Теги: Техно Ґаджети Amazon Новини Техно
Джерело: 24 Канал
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