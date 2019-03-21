Amazon оновила найбюджетнішу електронну книгу Kindle
Корпорація Amazon оновила популярну електронну книгу початкового рівня під назвою Kindle. Новинка отримала підсвічування, яким оснащені більш дорогі електронні книги.
Як пише The Verge, незначні зміни відбулись і в дизайні.
Щільність пікселів становить 167 точок на дюйм (у старших моделях Kindle Paperwhite і Kindle Oasis — 300 точок), екран заглиблений, а не розташовується на одному рівні з рамкою. Захисту від вологи книга досі немає — і наразі це єдина електронна книга Amazon без вологозахисту.
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Ціна питання. Ці зміни призвели до незначного здорожчання — приблизно на 10 доларів. Вона залишається найдешевшою електронною книгою компанії
і коштує від 89,99 доларів (2 400 гривень).
Amazon оновила Kindle
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