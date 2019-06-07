Amazon може відкрити представництво на Місяці

Генеральний директор корпорації Amazon та власник приватної аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив про свої нові амбіційні плани. Зокрема, підприємець планує відкрити представництво Amazon на Місяці.

Як повідомляє Business Insider, під час свого виступу на технічній конференції Amazon: re: MARS Безос заявив, що від колонізації космосу залежить виживання всієї цивілізації.

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Чому Безос обрав Місяць? На його думку, Місяць – ідеальне місце для організації колонії: це найближче до нашої планети велике космічне тіло з запасами води в формі льоду і доступом до сонячної енергії. А за рахунок меншої сили тяжіння для підйому одного фунта (0,453 кілограма) вантажу з поверхні потрібно в 24 рази менше енергії, ніж на Землі.

Причина, з якої ми повинні відправитися в космос, на мій погляд, полягає в тому, щоб врятувати Землю. Якщо ми збираємося продовжувати розвивати цю цивілізацію, нам потрібно рухатися,

– наголосив Джефф Безос.

"Нам потрібно перенести важку промисловість з Землі, яка стане зоною житлової та легкої промисловості", – додав бізнесмен.

Про Amazon на Місяці. На питання журналістів, чи не планується після колонізації Місяця побудувати там склад Amazon, Безос жартома зазначив: "Ми почнемо поставляти рідкий водень і рідкий кисень. Це буде невеликий вибір товарів. Але дуже важливий".

Виступ Джеффа Безоса – дивіться відео

Дата старту місії. Зауважимо, старт "місячної програми" Blue Origin намічений на 2024 рік.

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