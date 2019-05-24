Amazon розробляє пристрій, який слідкуватиме за настроєм користувача

Компанія Amazon працює над створенням "розумного" пристрою, який зміг би розпізнавати емоції власника. Проект отримав назву Dylan, однак поки компанія офіційно не коментує розробку і все залишається на рівні чуток.

Хто займається розробкою? Як повідомляє Bloomberg, над проектом працює група Lab126, яка розробляла планшет Amazon Fire і розумну колонку Amazon Echo. Разом з тим над розробкою працює команда, яка створювала голосовий помічник Alexa.

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Що відомо про ґаджет? Пристрій працюватиме в зв'язці з мобільним додатком. Девайс оснащений мікрофонами і спеціальним програмним забезпеченням, яке зможе розпізнавати емоційний стан мовця по голосу.

Коли чекати новий пристрій? Поки невідомо, як далеко просунулися розробки і коли пристрій з'явиться у продажу. За попередніми даним, зараз проводиться його бета-тестування. А в самій компанії поки відмовилися від коментарів.

Схожі розробки Amazon. Зауважимо, у 2018 році Amazon запатентувала нову версію Alexa. Помічник аналізує голос людини і визначає, як себе почуває користувач. Система може визначати емоції і фізичний стан людини.

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