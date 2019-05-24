Amazon розробляє пристрій, який слідкуватиме за настроєм користувача

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Amazon розробляє пристрій, який слідкуватиме за настроєм користувача
Amazon розробляє пристрій, який слідкуватиме за настроєм користувача / Getty Images

Компанія Amazon працює над створенням "розумного" пристрою, який зміг би розпізнавати емоції власника. Проект отримав назву Dylan, однак поки компанія офіційно не коментує розробку і все залишається на рівні чуток.

Хто займається розробкою? Як повідомляє Bloomberg, над проектом працює група Lab126, яка розробляла планшет Amazon Fire і розумну колонку Amazon Echo. Разом з тим над розробкою працює команда, яка створювала голосовий помічник Alexa.

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Що відомо про ґаджет? Пристрій працюватиме в зв'язці з мобільним додатком. Девайс оснащений мікрофонами і спеціальним програмним забезпеченням, яке зможе розпізнавати емоційний стан мовця по голосу.

Коли чекати новий пристрій? Поки невідомо, як далеко просунулися розробки і коли пристрій з'явиться у продажу. За попередніми даним, зараз проводиться його бета-тестування. А в самій компанії поки відмовилися від коментарів.

Схожі розробки Amazon.  Зауважимо, у 2018 році Amazon запатентувала нову версію Alexa. Помічник аналізує голос людини і визначає, як себе почуває користувач. Система може визначати емоції і фізичний стан людини.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Штучний інтелект Amazon
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