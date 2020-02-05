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Amazon створює флот зі 100 тисяч електричних фургонів

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Фургони Rivian доставлятимуть замовлення для Amazon / Amazon

Компанія Amazon замовила у виробника електромобілів Rivian велику партію спеціально розроблених електровантажівок для доставки замовлень. Вони допоможуть Amazon виконати обіцянку і стати вуглецево-нейтральної компанією до 2040 року.

За словами представників компанії, угода з Rivian дозволить Amazon з наступного року випустити на вулиці американських міст близько десяти тисяч електрофургонів, а до 2030 року – всі 100 000, повідомляє BI.

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Електрофургони Rivian

Нещодавно був представлений дизайн електроавтомобіля – наразі з пінопласту і глини – який розроблений конструкторами Rivian з урахуванням побажань водіїв поштових вантажівок і відрізняється підвищеною зручністю в експлуатації.


Фургон Rivian для Amazon наразі не стадії концепту

Майбутній поштовий фургон випустять у трьох розмірах з акумуляторами різної потужності. Кожна модель буде оснащена для роботи на певному маршруті. Крім того, у них буде безліч систем для забезпечення заходів безпеки:

  • автоматичні аварійні гальма; 
  • передній і повний привід; 
  • система попередження про схід зі смуги і про пішоходів на дорозі; 
  • система розпізнавання дорожніх знаків; 
  • та система, яка не дозволяє водієві відволікатися.

Електрофургони отримають великий запас ходу, щоб забезпечити безперебійну доставку замовлень клієнтів Amazon.

Amazon – одна з найбільших у США компаній з кур'єрською доставкою. За рік у неї набирається до 2,5 мільярдів замовлень, а з 2019 вона доставляє близько половини посилок самостійно.

Електрофургон для Amazon від Rivian:

Система управління фургоном буде доповнена голосовим управлінням і віртуальною помічницею Алексою, яку можна буде просити про допомогу під час руху або навантаження. А для того щоб водії компанії змогли звикнути до нових машин, для них розробили віртуальне середовище навчання.

Влітку у каліфорнійському місті Ірвайн Amazon вже запустила доставку дрібних замовлень за допомогою шестиколісних роботів-кур'єрів Scout.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Amazon
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