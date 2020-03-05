AMD анонсувала найпотужніший суперкомп'ютер у світі

Компанія AMD анонсувала новий суперкомп'ютер El Capitan, який ще до введення в експлуатацію претендує на звання найбільш продуктивного рішення у світі. Однією з ключових особливостей майбутньої новинки стане використання фірмових процесорів вендора на базі новітньої архітектури, і графічних процесорів Radeon – все це забезпечить їй рекордну обчислювальну потужність.

В основу конфігурації суперкомп'ютера ляжуть процесори AMD EPYC Genoa, побудовані на архітектурі Zen 4, анонс споживчих чіпів на базі якої запланований лише на наступний рік, повідомляє 4PDA.

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Особливості суперкомп'ютера від AMD

Актуальна архітектура, яку AMD як і раніше використовує в нових поколіннях процесорів – Zen 2. Розробку новинки AMD здійснювала у співпраці з Національною лабораторією імені Лоуренса Лівермора Міністерства енергетики США та компанією HPE.

El Capitan, запуск якого запланований на 2023-й, також отримає прискорювачі обчислень Radeon Instinct. Кожен вузол суперкомп'ютера включатиме один CPU і чотири графічних процесора, сумарна кількість вузлів розробниками не повідомляється.



Суперкомп'ютер від AMD – El Capitan

Очікувана продуктивність отриманого комплексу оцінюється в 2 екзафлопс при виконанні операцій з подвійною точністю. За заявою творців суперкомп'ютера, він буде потужніший, ніж 200 найпродуктивніших рішень з всесвітнього списку топ-500, разом узятих.

Ми раді співпраці з компанією AMD, в рамках якої ми об'єднаємо архітектуру HPE Cray Shasta з новітніми процесорами AMD EPYC і графічними процесорами Radeon Instinct. Завдяки цьому партнерству ми зможемо надати передову технологію для підтримки критично важливих робочих навантажень HPC і ШІ для Національної лабораторії енергетики імені Лоуренса Лівермора,

– зазначив Пітер Унгаро, старший віцепрезидент і глава бізнес-підрозділу HPC і Mission Critical Solutions в HPE.

El Capitan буде відповідати вимогам Національної адміністрації з ядерної безпеки щодо забезпечення безпеки і захисту ядерних запасів країни. Точний перелік завдань, які виконуватиме суперкомп'ютер, не повідомляється.

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