24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

AMD анонсувала нові процесори Ryzen Embedded: характеристики

- Читать новость на русском
AMD анонсувала нові процесори Ryzen Embedded / AMD

Компанія AMD розширила лінійку вбудованих процесорів Ryzen Embedded анонсом чіпів R1102G та R1305G. Головними особливостями новинок, окрім високої енергоефективності, став низький тепловий пакет (TDP), який дає змогу використовувати пасивне охолодження для компактних PC.

Тенхнічні характеристики процесорів

Цікаво: В мережі з'явилися характеристики нової флагманської відеокарти AMD Radeon RX

AMD Ryzen Embedded R1102G отримав два фізичних ядра і два потоки виконання. Базова тактова частота CPU становить 1,2 ГГц, максимальна – 2,6 ГГц при TDP до 6 Вт. Новинка також обзавелася вбудованою графікою з трьома обчислювальними блоками.

Модель R1305G відрізняється від молодшої версії наявністю чотирьох потоків і підвищеними частотами (1,5 – 2,8 ГГц), а її TDP становить від 8 до 10 Вт в залежності від налаштувань енергоспоживання.

Процесор TDP, Вт Кількість ядер/потоків Базова частота, ГГц Частота в розгоні 1Т, (ГГц)3 Кількість обчислюваних блоків GPU (одиночний потік команд, множинний потік даних) Максимальна частота GPU, ГГц
AMD Ryzen Embedded R1102G 8 – 104 2/4 1,5 до 2,8 3 1,0
AMD Ryzen Embedded R1305G 65 2/4 1,2 до 2,6 3 1,0

Обидва процесора дозволяють використовувати безвентиляторні системи охолодження.

Компанія AMD вступає в нову еру високопродуктивних обчислень для індустрії вбудованих рішень. Ми робимо це за допомогою передових технологій для відображення графіки, що забезпечує повний ефект присутності в роздільній здатності 4K, і процесорів AMD Ryzen Embedded,
– зазначив віце-президент AMD і генеральний директор напряму Embedded Solutions Раджніш Гаур.

"Завдяки новим процесорам Ryzen Embedded R1000 з низьким енергоспоживанням ми пропонуємо доступ до високопродуктивних енергоефективних рішень", – додав Гаур.

Пристрої з новим CPU

Готові комп'ютери на базі вбудованих процесорів AMD Ryzen Embedded R1102G і R1305G вже анонсували компанії Kontron та Simply NUC. Про надходження в продаж міні-PC з новими CPU оголосила і компанія OnLogic.

Дата старту поставок

Початок поставок процесорів заплановано на кінець березня 2020 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: підтвердження МЗС
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Процесори AMD Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 лютого 20:02 Як перетворити Android-смартфон в пульт від телевізора: інструкція
Михайло Года
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
22 лютого 13:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська
21 лютого 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук