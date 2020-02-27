AMD анонсувала нові процесори Ryzen Embedded: характеристики

Компанія AMD розширила лінійку вбудованих процесорів Ryzen Embedded анонсом чіпів R1102G та R1305G. Головними особливостями новинок, окрім високої енергоефективності, став низький тепловий пакет (TDP), який дає змогу використовувати пасивне охолодження для компактних PC.

Тенхнічні характеристики процесорів

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AMD Ryzen Embedded R1102G отримав два фізичних ядра і два потоки виконання. Базова тактова частота CPU становить 1,2 ГГц, максимальна – 2,6 ГГц при TDP до 6 Вт. Новинка також обзавелася вбудованою графікою з трьома обчислювальними блоками.

Модель R1305G відрізняється від молодшої версії наявністю чотирьох потоків і підвищеними частотами (1,5 – 2,8 ГГц), а її TDP становить від 8 до 10 Вт в залежності від налаштувань енергоспоживання.

Процесор TDP, Вт Кількість ядер/потоків Базова частота, ГГц Частота в розгоні 1Т, (ГГц)3 Кількість обчислюваних блоків GPU (одиночний потік команд, множинний потік даних) Максимальна частота GPU, ГГц AMD Ryzen Embedded R1102G 8 – 104 2/4 1,5 до 2,8 3 1,0 AMD Ryzen Embedded R1305G 65 2/4 1,2 до 2,6 3 1,0

Обидва процесора дозволяють використовувати безвентиляторні системи охолодження.

Компанія AMD вступає в нову еру високопродуктивних обчислень для індустрії вбудованих рішень. Ми робимо це за допомогою передових технологій для відображення графіки, що забезпечує повний ефект присутності в роздільній здатності 4K, і процесорів AMD Ryzen Embedded,

– зазначив віце-президент AMD і генеральний директор напряму Embedded Solutions Раджніш Гаур.

"Завдяки новим процесорам Ryzen Embedded R1000 з низьким енергоспоживанням ми пропонуємо доступ до високопродуктивних енергоефективних рішень", – додав Гаур.

Пристрої з новим CPU

Готові комп'ютери на базі вбудованих процесорів AMD Ryzen Embedded R1102G і R1305G вже анонсували компанії Kontron та Simply NUC. Про надходження в продаж міні-PC з новими CPU оголосила і компанія OnLogic.

Дата старту поставок

Початок поставок процесорів заплановано на кінець березня 2020 року.

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