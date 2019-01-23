AMD співпрацюватиме із Samsung для виробництва 5-нанометрових чіпів

Джерела повідомляють, що компанія AMD може підключити виробничі потужності Samsung для виробництва 5-нанометрових чіпів. Також відзначається, що "червоні" не припинять співпрацю з TSMC, а виробництво розділять між двома компаніями.

Про це повідомляє Overclockers.

Читайте також: Дата презентації відеокарт AMD Radeon Navi з'явилась в мережі

AMD вже має досвід використання чіпів від різних виробників в одному продукті. Серверні процесори EPYC 2 і майбутні настільні Ryzen 3000 представляють собою багаточіпові модулі, в яких поєднуються 8-ядерні 7-нм "чіплети" виробництва TSMC і 14-нанометрові мікросхеми введення-виведення, що випускаються GlobalFoundries.

Такі кроки відкривають нові можливості розвитку бізнесу AMD, пропонуючи універсальність, неможливу в старих продуктах компанії. Відтепер конкуренція в напівпровідниковій галузі грає AMD на руку, дозволяючи вибрати кращі технології для своїх чіпів і забезпечити справедливу ціну.



Плани AMD із виробництва 5-нанометрових чіпів

Не можна не згадати Intel, яка зіткнулася з труднощами в освоєнні 10-нанометрових технологічних норм. Згідно з дорожніми картами Intel початку десятиліття, 10-нм процесори повинні були бути широко поширені ще в 2016 році, але станом на першу половину 2019 року представлені одиничними екземплярами для мобільних пристроїв.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно