AMD співпрацюватиме із Samsung для виробництва 5-нанометрових чіпів
Джерела повідомляють, що компанія AMD може підключити виробничі потужності Samsung для виробництва 5-нанометрових чіпів. Також відзначається, що "червоні" не припинять співпрацю з TSMC, а виробництво розділять між двома компаніями.
Про це повідомляє Overclockers.
Читайте також: Дата презентації відеокарт AMD Radeon Navi з'явилась в мережі
AMD вже має досвід використання чіпів від різних виробників в одному продукті. Серверні процесори EPYC 2 і майбутні настільні Ryzen 3000 представляють собою багаточіпові модулі, в яких поєднуються 8-ядерні 7-нм "чіплети" виробництва TSMC і 14-нанометрові мікросхеми введення-виведення, що випускаються GlobalFoundries.
Такі кроки відкривають нові можливості розвитку бізнесу AMD, пропонуючи універсальність, неможливу в старих продуктах компанії. Відтепер конкуренція в напівпровідниковій галузі грає AMD на руку, дозволяючи вибрати кращі технології для своїх чіпів і забезпечити справедливу ціну.
Плани AMD із виробництва 5-нанометрових чіпів
Не можна не згадати Intel, яка зіткнулася з труднощами в освоєнні 10-нанометрових технологічних норм. Згідно з дорожніми картами Intel початку десятиліття, 10-нм процесори повинні були бути широко поширені ще в 2016 році, але станом на першу половину 2019 року представлені одиничними екземплярами для мобільних пристроїв.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно