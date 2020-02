Американська компанія купила український стартап Flawless App

Американська дизайн-компанія Abstract (що забезпечує швидке відстеження змін у дизайн-файлах) купила український стартап Flawless App.

Як розповіли Техно 24 у Flawless App, вони будуть працювати над розробкою Abstract SDK, а також та над розширенням спільноти розробників.

Сума угоди не повідомляють. Як відомо, у 2018 році Flawless App пройшов в акселератор Techstars, де його оцінили у 2 мільярди доларів.

Наразі у команді Flawless App працює п’ятеро людей. Вони приєднаються до колективу Abstract, який працює повністю віддалено.

Що відомо про український стартап

Проєкт створили двоє українців - Ліза Дзюба та Ахмед Сулайман. Їхній інструмент мав забезпечити ефективну комунікацію між дизайнерами та розробниками.

За час існування стартапу, команда створила низку продуктів для дизайнерів та розробників. Серед них – macОS додаток Flawless App, що використовують для уникнення візуальних помилок у мобільних додатках.

Проєкти Flawless були номіновані на Product Hunt Golden Kitty Awards, а Ліза Дзюба, отримала нагороду Product Hunt Maker of the Year Runner Up. Також Ліза стала першою жінкою серед ІТ-підприємців в Україні, яка побудувала технічний стартап і продала його американській компанії.

