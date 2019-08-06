Американці купили український стартап StepShot

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Американці купили український стартап StepShot
Американці купили український стартап StepShot / stepshot.net

Американська компанія UiPath купила перспективний український стартап StepShot. Проект українців допомагає компаніям пришвидшити процеси документації.

Про це Техно 24 повідомили у прес-службі UiPath.

Стартап StepShot заснований у 2016 році. Зараз компанія співпрацює із сотнями організацій, що потребують допомоги у документації бізнес-процесів.

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Як кажуть в UiPath, спільно із StepShot вони зможуть заощадити час своїх клієнтів та значно прискорить досягнення результату.

"Я пишаюсь тим, що ми збудували у StepShot, і вважаю, що об’єднання нашого продукту з передовим RPA (Robotic Process Automation, RPA – це напрямок автоматизації бізнес-процесів) функціоналом компанії матиме істотну користь для підприємств у всьому світі. Це об’єднання допоможе клієнтам легше досягти своїх цілей з автоматизації та пришвидшити рентабельність інвестицій.” – заявив співзасновник та СEO компанії StepShot Олександр Ремінний.

Що відомо про UiPath? Це компанія UiPath є однією з найбільших компаній на світовому ринку програмного забезпечення у галузі штучного інтелекту. Вона входить до переліку IT корпорацій з найбільшими темпами росту.

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Теги: Техно Новини США Новини Техно IT-бізнес
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