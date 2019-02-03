Американці випустили розумну духовку з доповненою реальністю

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Розумна духовка Whirlpool
Розумна духовка Whirlpool / theverge.com

Американська компанія Whirlpool представила "розумну" духовку. Новинка використовує доповнену реальність, наприклад для того, щоб показати як треба покласти курку або піцу для приготування.

Як пише видання The Verge, новинка оснащена 27-дюймовим прозорим LCD-дисплеєм Connected Hub, який показує рецепти. Він встановлений на дверцятах духовки.

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Спочатку користувач вибирає страву, а далі на екрані з'явиться список інгредієнтів і місце, де потрібно розмістити продукти.

Що ще корисного? Розумна духовка може запропонувати користувачеві правильно розмістити продукти. Наприклад, програма запропонувала покласти лосось на верхню решітку, а спаржу – на нижню, щоб обидва продукти були готові одночасно.

При цьому за допомогою доповненої реальності можна побачити, як буде виглядати готова страва.

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Теги: Техно Побутова техніка
Джерело: Техно
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