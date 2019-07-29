Американці вивели на орбіту найбільший супутник в історії

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Американці вивели на орбіту найбільший супутник в історії
Американці вивели на орбіту найбільший супутник в історії / GIS Geography

Щорічно науковці відправляють десятки супутників різних типів із Землі в космос. Прес-служба військово-повітряних сил США оголосила про запуск на орбіту найбільшого в історії супутника.

Що відомо про супутник DSX? Ключовою відмінністю супутника ВПС США під назвою DSX стали його розміри: при розгортанні на землі площа його поверхні зайняла б ціле футбольне поле, повідомляє ресурс SpaceNews.

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Апарат з 82-метровими антенами призначений для вивчення радіаційної обстановки в космосі і її впливу на компоненти космічних кораблів.


Супутник DSX

Зауважимо, DSX став найбільшим з 24 супутників, виведених на орбіту за допомогою ракети Falcon Heavy компанії SpaceX.

Військово-повітряні сили зацікавлені в використанні супутників в регіоні, де DSX збирає дані. Радіохвилі дуже низької частоти сильно взаємодіють з електронами, небезпечними для космічного корабля,
– зазначив головний дослідник проекту Джеймс МакКоллоу.

Головні задачі супника ВПС. "Робота DSX допоможе більш глибоко зрозуміти ключовий процес, який регулює радіаційне середовище: довга антена дає змогу апарату передавати радіохвилі VLF, які будуть використовуватися в експериментах", – додав МакКоллоу.

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Тривалість місії. За словами директора лабораторії ВПС США Еріка Фельта, місія супутника DSX триватиме близько року, після чого науковці планують оприлюднити результати дослідження через веб-сайт відомства і соціальні мережі.

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Теги: Новини Техно Техно Космос Новини США
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