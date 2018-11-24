Аналітики назвали найпопулярніші бренди смартфонів у світі

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Рейтинг виробників смартфонів
Рейтинг виробників смартфонів / visionlighting.ua

Компанія Counterpoint Research представила результати дослідження, де проаналізували популярність виробників смартфонів третього кварталу 2018 року серед користувачів.

Про це повідомляє nv.ua.

Згідно з результатами, найбільш продаваним брендом смартфонів у світі залишається компанія Samsung, займаючи 19% на ринку. Далі йде китайська корпорація Huawei з 14%. А компанія Apple тримається лише на 3 місці з показником 12%.

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На четвертому місці – компанія Xiaomi, а за нею йдуть інші китайські бренди – OPPO та Vivo.

Щоправда, лідером Samsung є не у всьому світі. Так, найактивніше смартфони компанії купують у Європі, Африці та Латинській Америці.

Найпопулярніші бренди смартфонів у світі

Найпопулярніші бренди смартфонів у світі

А от в Азії за кількість продажів лідирує китайська компанія Oppo з 16%, за нею йдуть Huawei і Vivo з 15%, Xiaomi з 14% і Samsung з 10%.

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Теги: Рейтинги Техно Смартфони Apple Samsung Huawei
Джерело: Техно
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