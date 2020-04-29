Аналітики назвали найпопулярніший і найбільш продаваний смартфони у світі

Аналітичний ресурс DeviceAtlas опублікував результати дослідження, присвяченого популярності смартфонів. Представлений рейтинг дозволив визначити, який гаджет користується найбільшим попитом у різних регіонах, а за яким значаться найвищі показники продажів серед окремо взятих моделей.

За даними Foxbusiness, звання найпопулярнішого пристрою дісталося представленому ще в 2016-му смартфону iPhone 7. Хоча апарат не може похвалитися великими продажами в останні два роки, він залишається одним з найбільш використовуваних гаджетів, судячи з потребляемому веб-трафіку.

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Другий рядок рейтингу розділили Samsung Galaxy S8 і Galaxy S9 – обидві моделі користуються попитом в десятках країн по всьому світу.

Лідери продажу

Серед найбільш продаваних смартфонів в Північній Америці першими знову опинилися гаджети Apple – лідерство утримують iPhone 11 і iPhone XR. Згідно з наведеною статистикою аналітичного агентства Counterpoint Research, в поточному році на ці дві моделі припадає близько 12% і 6% продажів відповідно на території регіону. Ще ж і надто, перші п'ять рядків в США займають саме смартфони яблучної компанії.



iPhone 11 и iPhone XR

В Європі ж топ продажів мобільних пристроїв відкрив Samsung Galaxy A50, який обігнав iPhone XR і iPhone 11, а четверту і п'яту сходинку посіли Samsung Galaxy A10 і A40 відповідно.



Samsung Galaxy A50

Зовсім інша картина спостерігається на китайському ринку – там список бестселерів очолили OPPO A5 і A9, що займають першу і другу позиції у зведеному рейтингу моделей.

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