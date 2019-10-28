Аналітики визначили найпопулярніший iPhone у світі

Експерти сервісу CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) представили нову статистику щодо найпопулярніших смартфонів компанії Apple. У рейтингу аналітики брали до уваги третій фіскальний квартал.

Як пише видання pingvin.pro, у статистиці вже враховували нові моделі iPhone 11, 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Та на ці моделі припадає всього 19% загальної виручки компанії за цей квартал. Нагадаємо, ці смартфони були представлені на початку вересня цього року.

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А от найпопулярнішою є модель iPhone Xr, що компанія представила ще минулого року. Цей смартфон був найбюджетніший із всієї трійки iPhone.

При цьому два інші смартфони з 2018 року iPhone Xs та iPhone Xs Max забезпечили компанії 16% прибутку.

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Що відомо про iPhone Xr? Смартфон отримав одинарну основну камеру 12 Мп та діафрагмою f/1.8. Вона має режим «Портрет» з поліпшеним ефектом боке портретне освітлення та функцію оптичної стабілізації зображення. Роздільна здатність фронтальної камери – 7 Мп (f/2.2).

Пристрій працює на процесорі A12 Bionic (такий же отримали iPhone Xs та iPhone Xs Max). Що стосується дизайну, то iPhone Xr має традиційний виріз вгорі та доволі помітні рамки по периметру.

Фішкою цього смартфона стала палітра кольорів – окрім класичного чорного та білого, його можна придбати у блакитному, кораловому, червоному та жовтому кольорах.

Зараз в Україні iPhone Xr можна купити за 20 тисяч гривень.

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