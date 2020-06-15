Однією з фішок Google Assistant стала функція розпізнавання голосу власника, що одержала широке поширення в смарт-колонках. З її допомогою віртуальний асистент видає персоналізовані результати пошуку та підбирає музику відповідно до своїх уподобань конкретного користувача.

Схоже, що найближчим часом подібна можливість з'явиться і у власників розумних телевізорів, що працюють на базі Android TV, повідомляє 9to5google.

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Як працюватиме функція

В ході вивчення чергової версії прошивки Android TV фахівці 9to5Google виявили згадки технології розпізнавання голосу Voice Match. Використовуючи спеціальні алгоритми обробки, цифровий помічник Google здатний безпомилково визначати кожного користувача, який звертається до нього за умови попередньої реєстрації "звукового відбитка". Якщо Google активує цю опцію на телевізорах, їх власники зможуть отримувати "іменні" рекомендації при пошуку фільмів, серіалів та іншого контенту.



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Деталей про можливості нової "телевізійної" версії Google Assistant джерело не повідомляє. З чуток, функцією Voice Match голосовий помічник обзаведеться з виходом нової ТВ-приставки, яка незабаром розширить фірмову лінійку ChromeCast і отримає власну ОС, а також пульт дистанційного керування. Передбачувана вартість гаджета складає близько 80 доларів (2 149 гривень).