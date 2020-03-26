Android 11 захистить користувачів від стеження через камеру і мікрофон

Розробники Google постійно вдосконалюють не лише інтерфейс, але й захист мобільної ОС. Чергове нововведення, виявлене в коді попереднього складання Android 11, дозволить власникам смартфонів запобігти діяльності шпигунських програм, що використовують мікрофон та камеру ґаджета для крадіжки особистої інформації.

Одним з важливих нововведень в Android 10 стала можливість тонкого налаштування доступу додатків до служб геолокації – наприклад, тільки під час використання, а не в фоновому режимі, як це було реалізовано в попередніх версіях операційки.

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Які обмеження отримає Android 11

За даними Phonearena, Android 11 буде підтримувати аналогічну регулювання прав доступу для камери та мікрофона пристрою. При виборі опції "під час використання" програма не зможе "шпигувати" за власником ґаджета в фоновому режимі. З'явиться і можливість видачі "разового пропуску" лише для поточного сеансу роботи програми. В цьому випадку підтверджувати його доступ доведеться кожного разу.

Очікується, що подібний захід не лише дозволить обмежити кількість витоків конфіденційних даних до рекламодавців, але й дозволить запобігти "шпигунській" діяльність шкідливих програм, здатних стежити за користувачем у фоновому режимі.

Коли вийде Android 11

Точна дата релізу фінальної версії Android 11 розробниками ще не оголошена – зараз мобільна ОС перебуває в стадії попереднього тестування.

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