24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Android 11 захистить користувачів від стеження через камеру і мікрофон

-
Android 11 стане безпечнішим / Phonearena

Розробники Google постійно вдосконалюють не лише інтерфейс, але й захист мобільної ОС. Чергове нововведення, виявлене в коді попереднього складання Android 11, дозволить власникам смартфонів запобігти діяльності шпигунських програм, що використовують мікрофон та камеру ґаджета для крадіжки особистої інформації.

Одним з важливих нововведень в Android 10 стала можливість тонкого налаштування доступу додатків до служб геолокації – наприклад, тільки під час використання, а не в фоновому режимі, як це було реалізовано в попередніх версіях операційки.

До теми Google випустила другу бета-версію Android 11 для розробників: що нового

Які обмеження отримає Android 11

За даними Phonearena, Android 11 буде підтримувати аналогічну регулювання прав доступу для камери та мікрофона пристрою. При виборі опції "під час використання" програма не зможе "шпигувати" за власником ґаджета в фоновому режимі. З'явиться і можливість видачі "разового пропуску" лише для поточного сеансу роботи програми. В цьому випадку підтверджувати його доступ доведеться кожного разу.

Очікується, що подібний захід не лише дозволить обмежити кількість витоків конфіденційних даних до рекламодавців, але й дозволить запобігти "шпигунській" діяльність шкідливих програм, здатних стежити за користувачем у фоновому режимі.

Коли вийде Android 11

Точна дата релізу фінальної версії Android 11 розробниками ще не оголошена – зараз мобільна ОС перебуває в стадії попереднього тестування.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Супрун назвала золотий стандарт боротьби з коронавірусом
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Android Новини Техно Смартфони Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
25 березня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
25 березня 17:31 Карантин в Україні продовжили: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
22 березня 21:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
22 березня 13:04 Криза через коронавірус: наскільки вплине на IT-галузь та чи спровокує звільнення
Ірина Полицька
20 березня 21:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук