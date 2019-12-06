Android може успадкувати найгірший недолік iPhone

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Android може втратити одну з переваг над iOS / 9to5google

В операційній системі Android незабаром може з'явитися недолік, як у її головного конкурента – iOS. Google може почати блокувати додатки встановлені з інших джерел.

В рамках проєкту APK Insight автори ресурсу розібрали останню версію програми Google Play Store, завантажену компанією і виявили цікаві факти, повідомляє 9to5Google.

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 Що виявили в коді додатка

Додаток Google Play Store отримав на цьому тижні оновлення до версії 17.8.14. У коді розробники знайшли підготовку до появи поки не впровадженої функції Advanced Protection – блокування повідомлень.

В рамках програми Advanced Protection Program система може почати блокувати на пристроях з Android програми, встановлені зі сторонніх джерел. Простіше кажучи, додатки можна буде встановлювати лише з Google Play.


Android блокуватиме додатки встановлені з інших джерел

Вона буде діяти для користувачів Advanced Protection і додатки з інших джерел будуть блокуватися, якщо на пристрої активовано хоча б один акаунт в рамках програми.

Цілком можливо, що Google не піде на крайні заходи і запропонує якусь альтернативу для тих, кому потрібна установка додатків не з Google Play. Наприклад, замість простого блокування, буде вимагати просканувати такі додатки за допомогою Play Protect.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Google Смартфони iPhone Android
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