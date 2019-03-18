Android-смартфони отримають одну із "фішок" iOS

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Android-смартфони отримають одну із "фішок" iOS
Android-смартфони отримають одну із "фішок" iOS / Фото з вільних джерел

Корпорація Google оголосила про зміну вимог до дизайну іконок додатків. В Android 8.0 Oreo компанія додала підтримку адаптивних іконок, щоб уніфікувати зовнішній вигляд системи, але особливого результату це не дало.

Як повідомляє AndroidPolice, тепер же пошуковий гігант висунув жорсткіші вимоги, щоб привнести порядок в Google Play.

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Починаючи з 1 квітня розробники зможуть завантажувати в консоль Google Play іконки додатків, що відповідають новому дизайну. З 1 травня Google більше не братиме іконки, які не відповідають новим стандартам.


Зліва направо: оригінальна іконка, нова іконка (приклад), оригінальна іконка в застарілому режимі

До 24 червня всі іконки, які розробники не оновлять, будуть автоматично перетворені в застарілі. Це нововведення вводиться з метою забезпечення однаковості в магазині Google Play. Аналогічні вимоги присутні і в App Store від Apple.

   
Нинішній формат та новий уніфікований формат

Як і раніше, розмір іконок залишиться 512x512 пікселів, але, згідно з новими правилами, прозорий фон буде заборонений. Google Play для Android і Chrome OS буде динамічно застосовувати закруглені кути і тіні до піктограм. Радіус кута складе 20% від розміру іконки.

 
Нинішній формат та новий уніфікований формат

Ці зміни поки стосуються тільки Android і Chrome OS, тоді як для Wear OS, Android TV та Android Auto розробникам поки не потрібно слідувати єдиному стилю. Більш докладно про нові вимоги з прикладами можна дізнатися на сайті Google.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Google Google Play Додатки
Джерело: 24 Канал
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