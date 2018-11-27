Апарат InSight здійснив посадку на Марсі
Американський космічний зонд InSight здійснив посадку на Марсі в районі нагір'я Елізій. Апарат вже встиг зробити один знімок планети.
Про це повідомлено в офіційному Twitter місії.
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Посадка відбулася о 21:54 за Київським часом. Згодом апарат послав на Землю радіосигнал та розкрив сонячні батареї.
Зонд вже встиг зробити один знімок планети.
Що відомо про місію InSight?Апарат InSight стартував з Землі 5 травня 2018 року. InSight вивчатиме рівень сейсмічної активності, особливості внутрішньої будови планети та її температуру, а також відстежувати падіння метеоритів і погоду на Марсі.
Посадка на Марсі – один з найскладніших етапів місії, оскільки висока ймовірність краху модуля. Так сталося з європейським апаратом Schiaparelli, що розбився у 2016 році.
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