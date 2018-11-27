Апарат InSight здійснив посадку на Марсі

Американський космічний зонд InSight здійснив посадку на Марсі в районі нагір'я Елізій. Апарат вже встиг зробити один знімок планети.

Про це повідомлено в офіційному Twitter місії.

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Посадка відбулася о 21:54 за Київським часом. Згодом апарат послав на Землю радіосигнал та розкрив сонячні батареї.

WHOOSH! My parachute is out. Time to say goodbye to my heat shield and stretch my legs. #MarsLanding pic.twitter.com/TmcRoB94fU — NASAInSight (@NASAInSight) 26 листопада 2018 р.

Time to fire up my rockets for final descent. Less than a minute to touchdown! #MarsLanding pic.twitter.com/1i7Y2tkcRW — NASAInSight (@NASAInSight) 26 листопада 2018 р.

Зонд вже встиг зробити один знімок планети.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) 26 листопада 2018 р.

Що відомо про місію InSight?Апарат InSight стартував з Землі 5 травня 2018 року. InSight вивчатиме рівень сейсмічної активності, особливості внутрішньої будови планети та її температуру, а також відстежувати падіння метеоритів і погоду на Марсі.



Посадка на Марсі – один з найскладніших етапів місії, оскільки висока ймовірність краху модуля. Так сталося з європейським апаратом Schiaparelli, що розбився у 2016 році.

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