Апарат InSight здійснив посадку на Марсі

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Зонд InSight
Зонд InSight / NASA

Американський космічний зонд InSight здійснив посадку на Марсі в районі нагір'я Елізій. Апарат вже встиг зробити один знімок планети.

Про це повідомлено в офіційному Twitter місії.

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Посадка відбулася о 21:54 за Київським часом. Згодом апарат послав на Землю радіосигнал та розкрив сонячні батареї.

Зонд вже встиг зробити один знімок планети.

Що відомо про місію InSight?Апарат InSight стартував з Землі 5 травня 2018 року. InSight вивчатиме рівень сейсмічної активності, особливості внутрішньої будови планети та її температуру, а також відстежувати падіння метеоритів і погоду на Марсі.

Посадка на Марсі – один з найскладніших етапів місії, оскільки висока ймовірність краху модуля. Так сталося з європейським апаратом Schiaparelli, що розбився у 2016 році.

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Теги: Техно Космос NASA Марс
Джерело: 24 Канал
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