Через два тижні Apple проведе в новому для себе онлайн-форматі щорічну конференцію для розробників WWDC 2020. Під час презентації будуть представлені iOS 14 та оновлені версії інших "яблучних" ОС. Також на фанатів чекає анонс нового компонента пристроїв Apple.

Як повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, в цей день Apple може показати новий ARM-процесор .

Не пропустіть iOS 14 може отримати довгоочікувану функцію Android-смартфонів

Apple переходить на ARM?

Згідно з інсайдерською інформацією в рамках заходу Apple оголосить про перехід на ARM-процесори власної розробки в комп'ютерах Mac. У звіті Bloomberg мовиться, що американська компанія вирішила відійти від використання чіпів Intel через недостатній приріст продуктивності від покоління до покоління.

Замість цього Apple почне оснащувати свої ноутбуки й пристрої сімейства Mac чіпсетами, аналогічними тим, що встановлюються в iPhone та iPad. При цьому комп'ютери продовжать працювати на повноцінній десктопній операційній системі macOS.



64-бітний ARM процесора Apple для мобільних пристроїв

Цікаво iOS 14 на підході: перелік моделей, що отримають оновлення

Тести ARM процесорів Apple

Повідомляється, що під час внутрішніх тестів ARM-процесори Apple показали значний приріст продуктивності у порівнянні з аналогами від Intel. Особливо перевага була помітна при роботі з графікою й додатками з використанням машинного навчання.

Як і мобільні процесори A-серії, десктопні варіанти будуть оснащуватися інтегрованим графічним прискорювачем і нейронним блоком Neural Engine. Крім того, ARM-чіпи куди більш енергоефективніші у порівнянні з чіпами Intel, що дозволить Apple робити більш тонкі і легкі ноутбуки.