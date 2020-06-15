За останні два роки Apple отримала вже кілька патентів на гнучкі пристрої, а в мережі не раз з'являлася інформація про розробку фірмових гнучких екранів. Тепер же авторитетний галузевий інсайдер Джон Проссер натякнув, що компанія вже готується до виробництва першої згинається моделі iPhone.

У своєму твіттері Проссер "двічі підморгнув" на прохання підписника підтвердити інформацію про те, що Apple працює над гнучким смартфоном.

Не пропустіть Apple зареєструвала 9 нових iPhone: що про них відомо

Варто додати, що безпосередньо мережевий інформатор не заявив про швидкий випуск "яблучної" жабки. Раніше в цьому році професор Вільям Лакурс, що спеціалізується на розробці спеціального скла, заявив, що складаний iPhone може з'явитися протягом наступних 12-18 місяців. Його твердження ґрунтувалося на заяві американської компанії Corning Incorporated.



Apple працює над гнучким iPhone

Цікаво iPhone 12: повні характеристики, деталі дизайну та фото

Підготовки до масового виробництва гнучких смартфонів

Виробник скла Gorilla Glass вже повідомляв, що якщо "все піде добре", нове покоління гнучкого покриття, стійкого до подряпин, має з'явитися на ринку вже у 2021 році. Така розробка дозволить Apple та іншим компаніям випускати ґаджети з гнучкими дисплеями високої якості. Представники "яблучної" корпорації заяву інсайдера поки не прокоментували.