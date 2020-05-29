Компанія Apple відкрила продаж відновлених моделей iPhone Xr. Пристрої вже доступні на офіційному сайті компанії. Важливо, що відновлений iPhone Xr отримує гарантію на рік, а також оновлену коробку та новою батареєю і корпусом.

На офіційному сайті також вказані нові знижені ціни на відновлений iPhone Xr.

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Нові ціни

Модель з накопичувачем на 64 ГБ оцінили у 499 доларів (13 500 гривень), тобто на 100 доларів дешевше за нову версію.

Модифікація з 128 ГБ на пам’яті коштує 539 доларів (14 600 гривень) – економія складає 110 доларів.

А за топову відновлену модель на 256 ГБ треба заплатити 629 доларів (17 500 гривень), що на 120 доларів нижче за оригінал.

Нова ціна iPhone Xr / Скріншот

Що означає відновлений

Це смартфон, який вже був у користуванні, але його повернули для модифікації і відновлення. Після повернення смартфон проходить тести на функціональність, технічний знос, візуальний огляд тощо. Всі непрацюючі або частково працючі мікросхеми замінюють на нові. Також повністю замінили корпус, гнізда для підключення та батарею.

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Тобто відновлений не означає старий та з певними недоліками. Це оновлений девайс, за якість якого не варто хвилюватись. Так як компанія економить кошти на деяких деталях, які залишились в ідеальному стані, пристрій надходить у продаж зі знижкою.