Компанія Apple в рамках конференції WWDC 2020 анонсувала операційну систему для планшетів iPadOS 14. Показали оновлені віджети і оновили рукописний ввід за допомогою Apple Pencil.

24 канал стежив за презентацією WWDC 2020 і вибрав найважливіші моменти з онлайн-заходу.

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Програми та віджети

Віджети тепер інтерактивні – інформація на них змінюється аби зберігати актуальність. Стандартні програми для iPadOS були перероблені – в них з'явилася контекстуальна бічна панель, яка викликається свайпом. На ній розміщені кнопки для швидкого виконання різних дій.

Додатки краще адаптовані для використання на великому екрані. Фірмові "Фотографії" та "Музика" тепер мають бічну панель, яка дозволяє переміщатися між різними розділами програми. В системі переробили вікно для дзвінків. Тепер дзвінок не займає весь екран, а спливає в невеликому вікні зверху, як повідомлення з месенджера. Це ж нововведення з'явиться в iPhone.



PadOS 14 отримала інтерактивні віджети, які оновлюють актуальну інформацію

Додаток "Календар" отримав більше елементів управління у верхній частині екрану – зміни повинні спростити переміщення додатків і контроль над ними.

Крім того, iPadOS 14 отримає підтримку App Clip – невеликих додатків, які не потрібно встановлювати. Для запуску App Clip треба натиснути на спеціальну кнопку піднести телефон до NFC-датчика або відсканувати спеціальний код камерою. Після використання він видаляється з пам'яті пристрою.

У iPadOS 14 оновили інтерфейс Siri – він такий же, як в iOS 14.

Пошук

Ще одна фішка нової OC – перероблений пошук Spotlight. Тепер інтерфейс пошуку в iPadOS виглядає як на комп'ютерах Mac.



Пошук в iPadOS 14 отримав нові можливості

Пошук можна використовувати як засіб запуску додатків, для пошуку контактів або документів або для пошуку в самих додатках, які підтримують цю функцію.

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Apple Pencil

Оновлення для Apple Pencil включаються в себе функцію Scribble – вона переводить рукописний текст в звичайний.



Оновлений Apple Pencil отримав додатковий функціонал

Якщо користувач запише адресу або номер телефону. iPad запропонує різну активність пов'язану з ними – можна зателефонувати за номером або подивитися напрями за потрібною адресою. Функція працює на англійською та китайською мовами.