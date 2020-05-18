Apple випустить принципово новий гаджет в 2022 році

Аналітики вважають, що у 2022 році Apple покаже принципово новий для себе пристрій – гарнітура доповненої й віртуальної реальності. У нового гаджета буде власна операційна система та управління голосом і жестами для комунікації з навколишнім середовищем. Компанія має намір довести, що не втратила здатність випускати революційні продукти.

Якщо вірити експерту Ко Мінчі, поява такого пристрою ознаменує початок нової, "пост-айфонової" епохи в історії Apple, пише BI. AR/VR окуляри отримають власну операційну систему та низку революційних інтерфейсів.

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Ко Мінчі – аналітик з TF International Securities – неодноразово точно передбачав терміни появи різних продуктів Apple в минулому. Загалом його інформація збігається з даними про секретну нараду співробітників, що пройшла у листопаді минулого року – тоді було сказано, що компанія випустить у 2022 році гарнітуру, що нагадує Oculus Quest.

Якими будуть VR/AR окуляри від Apple

Очікується, що пристрій від Apple стане першим кроком до появи тонших та витонченіших розумних окулярів, які прийдуть на зміну айфонам років через десять. Втім, офіційних коментарів з боку керівництва компанії не надходило.

Відомо, що окуляри повинні підтримувати технології доповненої та віртуальної реальності і позиціюватиметься як розважальний, комунікаційний та ігровий пристрій. У них буде камера, що дозволяє користувачеві взаємодіяти з навколишнім середовищем.



Дизайнерське бачення VR/AR-окулярів Apple

Попри те, що Apple ніколи не обговорює майбутні продукти до того, як вони готові, глава компанії Тім Кук неодноразово висловлював інтерес до доповненої реальності. Крім того, Apple пропонує розробникам інструменти ARKit для створення AR-додатків для iPhone та iPad, а нещодавно Apple придбала VR-стартап NextVR.

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