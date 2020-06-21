Розумний годинник Apple Watch – найпопулярніший натільний девайс у світі. Тож не дивно, що компанія планує розвивати цей напрямок. Принаймні на це натякає новий патент виробника.

Так, Apple зареєструвала новий патент у Бюро патентів і товарних знаків США. За описом – це натільний електронний пристрій, передає patentlyapple.

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Що відомо

У патенті описаний девайс, частина електроніки якого перенесена з корпусу в ремінець. У ремінці, зокрема, може бути вмонтованим датчик ЕКГ.

Основна функціональність пристрою буде зосереджена саме в ремінці, а корпус з екраном взагалі буде відсутнім. Тож найімовірніше, що це буде фітнес-трекер, призначений для відстеження фізичної активності.

Так виглядає патент Apple / patentlyapple

У ремінець також можуть бути вбудовані світлодіодні індикатори або невеличкий дисплей, як у інших подібних фітнес-трекерах.

Як відомо, Apple залишається беззаперечним лідером на ринку натільних девайсів, навіть ситуація з коронавірусом не похитнули позиції компанії. На другу сходинку вийшла китайська компанія Huawei. А трійку лідерів у цьому рейтингу замикає Samsung.