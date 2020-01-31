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Apple доведеться відмовитися від зарядок типу Lightning

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Apple доведеться відмовитися від зарядок типу Lightning / Unsplash

Європарламент вирішиби побіжно прискорити процедуру уніфікації зарядних портів в смартфонах, незважаючи на побоювання Apple. Під час чергового засідання члени Європейської комісії посилили правила щодо електронних відходів.

Про що говорили в Європарламенті

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Законодавчо представники Європейської комісії (ЄК) запропонували затвердити стандарт USB Type-C в якості єдиного і універсального для всіх смартфонів, що реалізуються на території Європи.

Заяву Apple, яка підкреслює появу значної кількості відходів в разі прийняття обмеження на використання кабелів Lightning, в ЄК сприйняли холоднокровно, відповівши, що зараз на кожну людину припадає близько 6 кілограмів електронних відходів в рік.

Таким чином, в ЄК впевнені, що відмова від Lightning лише одного разу вплине на екологічну ситуацію, а подальше використання єдиного стандарту дозволить разюче скоротити кількість електронних відходів.

via GIPHY

У постанові також зазначено вимоги до стандартизації бездротової зарядки, але в більшості випадків все зводиться до стандарту Qi. Хоча у тої ж Apple є Watch з власним зарядним пристроєм, що також не вписується в плани Європарламенту.

Резолюцію підтримали 582 члени парламенту, і лише 10 осіб виступили "проти".

Коли розглядатимуть закони

Розгляд переліку законів, що регулюють єдиний стандарт зарядних портів, пройде в липні 2020 року.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Європарламент Apple
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