Дизайн iPad Pro 2020 повністю розсекречений авторитетним інсайдером: фото

Відомий інсайдер OnLeaks не поспішає відправлятися на новорічні канікули. В останні дні грудня він опублікував якісні зображення майбутньої лінійки iPad Pro 2020. Дизайн планшетів багатьом може здатися дуже знайомим. Стали відомі характеристики нових iPad Pro та можлива дата виходу ґаджетів.

Особливості майбутньої лінійки

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Як і передбачалося раніше, головним нововведенням iPad Pro 2020, як мінімум в плані дизайну, стане потрійна камера від iPhone 11 Pro. За традицією, планшет буде доступний у двох версіях: з діагоналлю дисплея 11" і 12,9".

За даними OnLeaks, розміри 11-дюймового iPad Pro 2020 складуть 248x178,6x5,9 мм (7,8 мм з урахуванням камери). Іншими словами, за габаритами він буде ідентичний теперішньому iPad Pro 11". Ймовірно, з 13-дюймовою моделлю все буде за подібною схемою. Якщо вірити инсайдеру, 11-дюймова версія отримає суцільнометалевий корпус, а ось у 13-дюймової буде скляна задня кришка.

Нова лінійка iPadPro 2020:

Зображення

Хараетристики iPad Pro 2020

Про характеристики майбутньої лінійки iPad Pro поки немає ніякої достовірної інформації. Передбачається, що вони отримають новий процесор Apple A13X – більш потужну модифікацію A13 Bionic, встановленого в одинадцятих iPhone.

Дата виходу

Презентація нових планшетів очікується в березні 2020 року. Тоді ж, за чутками, Apple представить спадкоємця iPhone SE.