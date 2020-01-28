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Apple може представити ще один смартфон – iPhone 12 mini: деталі

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Apple може представити iPhone 12 mini / Unsplash

Протягом кількох останніх років компанія Apple анонсувала дві або три моделі смартфонів кожного року. За даними інсайдерів, в 2020 році "яблучна" корпорація може представити рекордну кількість новинок – окрім наступника iPhone SE, представлять три базові версії iPhone 12 та більш компактну версію – iPhone 12 mini.

Що відомо про нові смартфони Apple

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Очікується, що iPhone SE 2 (за даними інших інсайдерів, iPhone 9) анонсують в березні 2020 року. А у вересні корпорація представить оновлену лінійку iPhone 12, включаючи зменшену версію смартфонів, назва якої поки не підтверджена.

5,4-дюймовий смартфон буде відрізнятися від "бюджетного" ґаджета – функціонально і зовні він буде більше схожий на iPhone 12, ніж на iPhone 8. У продаж також надійдуть 6,1-дюймовий базовий iPhone, 6,1-дюймовий iPhone Pro і 6,7-дюймовий iPhone Pro Max.

Як виглядатиме iPhone 12 Pro (відео інсайдерів) – дивіться ролик

Хоча iPhone 12 і iPhone 12 Pro будуть оснащені дисплеями однаковою діагоналі, вони будуть відрізнятися конфігурацією основної камери – два і три сенсора відповідно. Модель Pro Max також отримає модуль з трьома датчиками (імовірно, третій модуль буде оснащений телеоб'єктивом). Всі чотири новинки отримають екрани з частотою оновлення 120 Гц і 5G-модеми.

Достовірність витоку

Варто відзначити, що дана інформація не підтверджена виробником. Частково оцінити достовірність витоків можна буде після анонса "бюджетного" iPhone цієї весни.

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Теги: Новини Техно Техно iPhone Apple Смартфони
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