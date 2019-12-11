Apple Mac Pro (2019) офіційно надійшов у продаж: ціни шокують

Компанія Apple оголосила про старт продажів Mac Pro (2019). Новий системний блок позиціонується як інструмент для роботи із 3D-графікою та відео або обробкою фото. Разом із базовою версією компанія із Купертіно випускатиме і більш передові, які, до слова, вражають своєю ціною.

Ціна базової версії Mac Pro

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Мінімальна комплектація Mac Pro обійдеться покупцям в 5 999 доларів (орієнтовно 142 100 гривень за курсом станом на 11 грудня 2019 року). За ці гроші користувач отримає 8-ядерний Intel Xeon W (3,5 ГГц), 32 ГБ оперативної пам'яті, відеокарту Radeon Pro 580X, SSD-накопичувач на 256 ГБ, мишку Magic Mouse 2 і клавіатуру Magic Keyboard.

Але при бажанні можна зробити апгрейд системного блоку прямо на етапі замовлення.

Ціна топової збірки системи Apple

Так можна додати 28-ядерний процесор Intel Xeon W з базовою частотою 2,5 ГГц (до 4,4 ГГц в режимі Turbo Boost), який обійдеться покупцям в 7 000 доларів.

Огляд Mac Pro 2019 – дивіться відео

Ще 25 000 доларів доведеться віддати за 1,5 ТБ оперативної пам'яті, представленої дванадцятьма планками по 128 ГБ з частотою 2933 МГц.

Вартість масиву з пари SSD-накопичувачів по 2 ТБ кожен складе ще 1 400 доларів.

За комплект з чотирьох професійних графічних адаптерів AMD Radeon Pro Vega II Duo (сумарно 128 ГБ відеопам'яті HBM2) доведеться віддати 10 800 доларів.

Ще за 2 000 доларів можна придбати плату Afterburner accelerator card для роботи з графікою.

Колеса для корпуса Mac Pro обійдуться в 400 доларів.

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Таким чином, якщо ви наважитесь придбати Mac Pro у повній "бойовій" комплектації, вам доведеться викласти 52 599 доларів, що еквівалентно майже 1,3 мільйона гривень за курсом станом на 11 грудня 2019 року. І це лишень за системний блок.



Щоб зібрати систему в голові з Mac Pro доведеться викласти більше мільйона гривень

Також вам знадобиться монітор. Компанія пропонує в комплект придбати Apple Pro Display, який в топовій версії оцінили в 5 999 доларів без урахування вартості підставки, яка, до слова, коштує кругленьку суму – 999 доларів.

Доведеться додатково доплатити й за фірмовий трекпад, який із всього переліченого коштує найдешевше – смішні 50 доларів.

Таким чином за весь комплект доведеться викласти 59 647 доларів (1 413 000 гривень). Приміром, за ці ж гроші можна купити квартиру за кордоном чи новеньку Tesla просто із салону. Непогана альтернатива чи не так?

Дата старту продажів

Mac Pro вже надійшов у продаж і його можна придбати на офіційному сайті компанії Apple.

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