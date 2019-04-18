Apple може представити "бюджетний" iPhone Xe

262 Читать новость на русском
Ймовірний концепт смартфона iPhone Xe
Ймовірний концепт смартфона iPhone Xe / Фото з вільних джерел

Незважаючи на чутки щодо відмови компанії Apple від випуску iPhone SE 2, в мережі з’явилась нова інформація про долю майбутньої новинки. Apple продовжує розробку нового "бюджетника" і вже в цьому році може представити смартфон iPhone Xe.

Характеристики. За даними порталу PhoneArena, iPhone Xe отримає дизайн смартфонів лінійки Xs: широкий виріз біля верхнього краю 4,8-дюймового OLED-дисплея, мінімальні рамки та систему розпізнавання особи Face ID.

Читайте також: Знову друзі: Qualcomm та Apple поклали край патентним розбіркам

Корпус буде виконаний з металу (ймовірно, сплаву алюмінію) і не отримає функції бездротової зарядки. Передбачувана модель процесора – Apple A12 Bionic. Як і в iPhone Xr, новинку обладнають однією основною камерою на 12 Мп з діафрагмою f / 1,8.

Дата анонса та ціна пристрою наразі залишаються невідомими.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко
сьогодні
14433
Теги: Новини Техно Apple iPhone Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
17 квітня 21:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 321
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
16 квітня 21:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
1295
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
15 квітня 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1031
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
14 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 1856
Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
14 квітня 13:02 Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
2015
Новини
Більше новин
Залиште відгук