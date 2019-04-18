Apple може представити "бюджетний" iPhone Xe

Незважаючи на чутки щодо відмови компанії Apple від випуску iPhone SE 2, в мережі з’явилась нова інформація про долю майбутньої новинки. Apple продовжує розробку нового "бюджетника" і вже в цьому році може представити смартфон iPhone Xe.

Характеристики. За даними порталу PhoneArena, iPhone Xe отримає дизайн смартфонів лінійки Xs: широкий виріз біля верхнього краю 4,8-дюймового OLED-дисплея, мінімальні рамки та систему розпізнавання особи Face ID.

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Корпус буде виконаний з металу (ймовірно, сплаву алюмінію) і не отримає функції бездротової зарядки. Передбачувана модель процесора – Apple A12 Bionic. Як і в iPhone Xr, новинку обладнають однією основною камерою на 12 Мп з діафрагмою f / 1,8.

Дата анонса та ціна пристрою наразі залишаються невідомими.

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