Apple не приховує, що "таємно" шпигує за користувачами

Apple робить дуже великий акцент на безпеці та захищеності своїх продуктів. Проте користувачі найновіших iPhone 11 Pro виявили, що насправді компанія постійно відслідковує розташування для невідомих цілей.

Першим про проблему заговорив Брайан Кребс – американський журналіст і експерт в сфері кібербезпеки. Він виявив, що його iPhone 11 Pro в фоні відстежує дані про місцезнаходження навіть при відключенні дозволу для всіх системних сервісів і програм, передає KrebsonSecurity.

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Що відомо про проблему

У смартфонах Apple можна повністю деактивувати функцію визначення місця розташування в налаштуваннях пристрою. Якщо це зробити, невеликий індикатор у вигляді стрілки зникає з рядка стану і не з'являється, поки не включити опцію знову.

Разом з тим в меню можна вручну відключити цю опцію для кожного встановленого на ґаджеті додатку і системних служб. Але на практиці все трохи інакше.

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На представленому відео журналіст показав, що навіть при повному відключенні визначення місця розташування для всіх системних служб і додатків в налаштуваннях, індикатор GPS все одно з'являється, що вказує на його роботу.

Коментар Apple

Ще 13 листопада Кребс звернувся до Apple за роз'ясненнями, і через майже місяць компанія все ж дала офіційну відповідь.

Ми не бачимо в цьому будь-яких реальних проблем з безпекою. Задумано, що іконка служб місцезнаходження на дисплеї з'явиться в рядку стану, коли служби розташування включені. В цьому випадку іконка вказує на роботу системних служб, у яких немає перемикача в налаштуваннях,

– написали представники Apple у відповідь журналісту.

Таким чином, в смартфонах Apple є приховані служби, які постійно відстежують розташування користувачів, і відключити їх вручну не можна.

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Проблеми в інших моделях

Цікаво, що Брайан Кребс перевірив це на старіших моделях начебто iPhone 8, але на них такої проблеми виявити не вдалося.

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