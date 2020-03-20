Apple обмежує продаж iPhone: не більше 2 моделей в одні руки

Компанія Apple запровадила обмеження щодо продажу своїх смартфонів на усіх фірмових інтернет-магазинах. Зараз неможливо купити більше за 2 iPhone для одного користувача.

Обмеження на купівлю більше двох iPhone в одні руки діють, зокрема, в Гонконзі, Китаї, Тайвані та Сінгапурі, передає "Економічна правда".

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Востаннє до таких обмежень Apple вдалась у 2007 році.

У чому причина

Таким чином корпорація намагається не допустити спекуляцій, які можуть виникнути із перепродажем смартфонів.

Щоправда, офіційної позиції Apple поки не озвучила.

Як відомо, внаслідок пандемії коронавірусу Apple заявила про закриття магазинів у більшості країн світу. Обмеження діють з 14 по 27 березня. Як пояснив CEO компанії Тім Кук, вони намагаються робити все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Винятком став лише Китай - там навпаки, закриті фірмові представництва Apple, знову запрацювали. Після того, як у КНР почали фіксувати зниження поширення коронавірусу, відновили роботу усі 42 офіційні магазини Appl

Окрім того, компанія виділить 15 мільйонів доларів для допомоги у відновленні від коронавірусу по всьому світу.

Коронавірус в Китаї

У цій країні другу добу поспіль не фіксують жодного зараження коронавірусом. По всьому Китаї були обмежені жорсткі обмежувальні заходи, які, схоже дали результат. 19 березня у країні зафіксували 39 нових випадків зараження, але всі ці хворі прибули з-за кордону. Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, померли щонайменше 3 тисячі 200 людей.

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При цьому майже 70 тисяч інфікованих успішно вилікувались. Тож наразі епіцентром поширення коронавірусу є Європа, найсерйозніша ситуація залишається в Італії. Станом на 20 березня там зафіксували понад 41 тисячу заражень коронавірусом. Понад 3,5 тисячі людей померли, в тому числі дві громадянки України.

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