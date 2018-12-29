Apple перенесе виробництво iPhone X до Індії у 2019 році

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IPhone X виготовлятимуть у Індії
IPhone X виготовлятимуть у Індії / Фото з відкритих джерел

Американська компанія Apple у 2019 році планує розпочати збирання останніх моделей iPhone в Індії, на одному із заводів компанії Foxconn.

Про це повідомило видання The Economic Times.

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Компанія Apple Inc. почне збирати свої останні моделі смартфонів iPhone в Індії, на місцевому заводі Foxconn у Індії вже у 2019 році,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про телефони моделі iPhone X. Збірка відбуватиметься на підприємстві у місті Шріперумбудур, на півдні штату Таміл-Наду.

До цього компанія Foxconn вже займалася збіркою смартфонів для компанії Xiaomi Corp у Індії.

З метою розширення виробництва Foxconn має намір інвестувати у власну індустріальну платформу близько 25 мільярдів індійських рупій, що дорівнює 356 мільйонам доларів. У компанії очікують, що інвестиції та розширення виробництва можуть створити до 25 тисяч нових робочих місць.

Створення компанією Apple додаткових виробничих потужностей в Індії дозволить їй обмежити негативні наслідки від торговельної війни між Китаєм і Сполученими Штатами.

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Теги: Техно Ґаджети Apple iPhone Індія
Джерело: 24 Канал
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