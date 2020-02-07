Apple планує перетворити iPhone в універсальний ключ для автомобіля

У бета-версії мобільної операційної системи iOS 13.4 з'явилася цікава функція. Вона дозволяє використовувати iPhone або Apple Watch як безконтактний ключ для автомо. Головна умова – наявність NFC. Нова функція виглядає привабливо завдяки гнучким налаштуванням доступу.

Новий API-інтерфейс CarKey, який дозволить це зробити, виявили в iOS 13.4, повідомляє 9to5mac.

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Як працюватиме нова опція

Під час такої процедури гаджет необхідно тримати поруч. Оскільки активація не вимагає Face ID, є припущення, що розблокувати транспортний засіб можна навіть при вимкненому смартфоні або смарт-годиннику.

Система працюватиме через додаток Wallet. Додатково буде потрібен фірмовий мобільний клієнт виробника автомобіля. Особливістю функції стало й те, що власник машини може передавати доступ іншим членам сім'ї.



CarKey дозволить відкривати авто за допомогою NFC

Схоже, що зараз Apple активно працює з декількома виробниками автомобілів для подальшої інтеграції CarKey. Схоже, що нова можливість активації транспортного засобу без фізичного ключа з'явиться після виходу фінальної версії iOS 13.4.

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