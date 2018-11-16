Apple планує створювати власні фільми

Американська корпорація Apple уклала багаторічну угоду з розважальною компанією A24 про створення фільмів.

Про це повідомляє CNBC.

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Зокрема, зазначається, що Apple намагається розвивати власний контент. Компанія планує надати безкоштовний доступ до фільмів власникам продукції Apple. За попередньою інформацією, це відбудеться вже у наступному році в рамках стратегії побудови лояльності споживачів.

Що відомо про A24?Ця американська компанія, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку. Вона спеціалізується на виробництві фільмів і телевізійних програм. Серед її проектів – "Леді Берд", "Місячне сяйво", "Кімната", "Товариш детектив", "Під Сільвер-Лейк", "Вища суспільство". Цікаво, що деякі фільми компанії A24 отримували "Оскар", "Золотий глобус" та інші премії.

Нагадаємо, що протягом 2018 року українці майже вдвічі менше купували iPhone, аніж у минулому році. Якщо бути точними, то смартфонів Apple в Україні купили на 43% менше.

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