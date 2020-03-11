Apple подала позов проти розробників, які встановили Android на iPhone

Невдовзі після того, як група ентузіастів Corellium портувала Android на один із iPhone компанія Apple відреагувала на такі маніпуляції із її фірмовими пристроями. "Яблучна" корпорація подала в суд на стартап.

Що відомо про портування Android на iPhone

Важливо Apple змінила правила догляду за своєю продукцією

Завдяки програмному рішенню Sandcastle, що перебуває в стадії бета-тестування, користувачі можуть не тільки зламати iOS-ґаджет, але і встановити на нього свіжу версію Android.

На даний момент у даного способу є низка обмежень: злому піддаються лише iPhone 7 та 7 Plus, а після установки частина функцій смартфона залишається недоступною.

Реакція Apple на такі дії

Apple такі маніпуляції обурили і корпорація звернулася до суду, зазначивши, що Corellium порушує авторські права і зазіхає на торговельну марку, повідомляє My Drives.



Розробники продовжують розвивати свій проєкт Sandcastle

Що кажуть розробники Sandcastle

На актуальне звинувачення представники стартапу поки не відреагували, але раніше розробники відкрито заявляли, що Apple занадто сильно обмежує вибір власників пристроїв на базі iOS.

Corellium критикує Apple за обмеження можливостей користувачів працювати в "пісочниці" системи і продовжує покращувати функціональність Project Sandcastle, поки керівництво американської компанії пробує "задушити" подібний проєкт судовими позовами.

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