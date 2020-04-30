Apple полегшить розблокування iPhone для людей в масках

Apple випустила бета-версію програмного забезпечення для iPhone, яке пропонує більш простий спосіб розблокування без використання Face ID. Він призначається для тих користувачів, які ходять в масках і не хочуть знімати їх в громадських місцях.

Зараз, якщо власник смартфона носить маску, то йому доводиться знімати або піднімати її, щоб розблокувати iPhone за допомогою Face ID. В іншому випадку виникає невелика затримка перед тим, як телефон розуміє, що не може розпізнати обличчя і пропонує екран для введення пароля. Нова функція буде призначена для тих, хто не хоче відключати Face ID повністю, розповідає CNBC.

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Як зміниться розблокування екрану

У новому бета-коді iOS 13.5, який був випущений для тестування, Apple спрощує процес розблокування, переносячи поле пароля на головний екран. Все, що тепер потрібно зробити – це провести пальцем вгору, якщо ви носите маску, і тоді екран Face ID буде пропущено, а відразу з'явиться екран з полем для введення коду.

Функція покликана полегшити мобільні платежі на касі й інші дії, які звично здійснюються в громадських місцях. Для тестування нової бета-версії знадобиться ще кілька тижнів.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Нова версія також включає в себе перший випуск нового програмного забезпечення від Apple, який полегшить створення додатків для повідомлення тих, хто контактував із зараженими коронавірусів.

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