Apple представить власні розумні окуляри iGlasses: що відомо

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Apple представить власні розумні окуляри
Apple представить власні розумні окуляри

Компанія Apple готує до виходу власні розумні окуляри iGlasses. Новинку виробник представить на щорічній конференції розробників WWDC Apple, що відбудеться 7 червня.

Про це заявив відомий інсайдер Мукул Шарма, передає VentureBeat. При цьому у продаж новинка може надійти лише через кілька місяців після презентації.

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За словами інсайдера, Apple вже має готовий прототип розумних окулярів, який імовірно отримають назву iGlasses.

Інший інсайдер Мін-Чі Куо повідомляв, що Apple випустить смарт-окуляри з доповненою реальністю тільки до середини 2020 року.

Характеристики. Новинка буде сумісною з технологією додаткової реальності AR, яка дасть змогу бачити те, що приховано від очей інших людей. Це буде портативний електронний пристрій, який ззовні не сильно відрізнятиметься від звичайних окулярів.

Таким чином, на відміну від пристрою від Google, гаджет від Apple, ймовірно, буде призначений не для підприємств, а для приватних користувачів.

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Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети
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