Apple може на кілька місяців відкласти випуск перших iPhone 5G

Компанія розглядає можливість відкласти випуск першої лінійки iPhone 5G, оскільки пандемія коронавірусу загрожує світовому попиту і порушує графік виробництва смартфонів.

Про це повідомило видання Nikkei Asian Review у середу. Після такої новини ринок відреагував падінням акцій Apple Inc. приблизно на 0,6% за підсумками торгів.

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Видання зазначає, що компанія обговорює можливість відкласти запланований на вересень випуск нових смартфонів на кілька місяців. Тобто побачити iPhone 5G, цілком можливо, ми зможемо або в кінці року, або ж, і що більш реально, вже на початку 2021 року. Втім, нові дати запуску iPhone 5G залишаються невідомими.

Apple стурбована, що поточна ситуація істотно послабить бажання споживачів оновити свої смартфони, в результаті чого реакція на вихід першої лінійки iPhone 5G може бути стриманою,

– говорить одне з джерел видання.

Очікувано, Apple розраховує на те, що новий iPhone стане хітом, а шанси на це менші з огляду на те, як розвивається ситуація з пандемією.

Акції Apple завершили торги в середу зниженням на 0,55%. Однак під час додаткових торгів вони відіграли втрати і подорожчали на 0,8%.

Apple відкриє магазини у квітні

Тим часом Bloomberg з посиланням на нотатку персоналу від віцепрезидентки компанії Дейдра О'Брайен повідомляє, що деякі роздрібні магазини Apple почнуть відкриватися в першій половині квітня.

Наразі ми очікуємо, що деякі магазини зможуть відкритися в першій половині квітня в залежності від умов в їх регіоні. Ми повідомимо інформацію для кожного магазину, як тільки будуть встановлені конкретні дати,

– зазначено у повідомленні О'Брайен.

Топ-менеджерка уточнила, що здоров'я і безпека співробітників є пріоритетом для компанії.

Apple закрила 458 своїх роздрібних магазинів за межами Китаю, Гонконгу і Тайваню в рамках кампанії зі зниження поширення інфекції Covid-19. До цього були закриті китайські точки Apple Store, проте незабаром знову були запущені.

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