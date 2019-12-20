Apple пропонує придбати ще дорожчу версію Mac Pro: ціна

Ціна флагманського десктопа Apple Mac Pro на старті продажів виявилась вражаючою. Проте виробник припас ще кілька "сюрпризів" для любителів топових конфігурацій PC.

Що пропонує Apple

До теми: Приклад для наслідування: Mac Pro 2019 здивував експертів продуманістю конструкції

Незабаром після релізу новинки на сайті компанії з'явилася ще більш просунута версія системного блоку, за яку покупцям доведеться доплатити значну суму.

У "конструкторі" на сторінці вибору комплектації системного блоку з'явилася опція установки SSD-накопичувача об'ємом 8 ТБ. Порівняно з базовою конфігурацією пам'яті на 256 ГБ обійдеться такий апгрейд на 2600 доларів дорожче.

Іншими словами, максимальна комплектація Mac Pro 2019 року відтепер обійдеться в 53 799 доларів (орієнтовно 1 257 500 гривень за курсом станом на 20 грудня 2019 року). А якщо ви плануєте придбати повний "бойовий" комплект (фірмовий дисплей та трекпад), то вам доведеться викласти 60 847 доларів (1 422 300 гривень).

Інші пропозиції

Крім того, в списку присутні ще дві опції з позначкою "незабаром у продажу" – можливість установки однієї або відразу двох відеокарт Radeon Pro W5700X з 16 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ціна такого апдейта вендором поки не повідомляється.

Важливо: при покупці Mac Pro необхідно заздалегідь прийняти до уваги обсяг накопичувача, необхідний для роботи. Інформація про ємності SSD "зашита" в чіп безпеки системного блоку, і самостійно розширити дисковий простір простою заміною потрібного компонента не вийде.

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