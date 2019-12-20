24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Apple пропонує придбати ще дорожчу версію Mac Pro: ціна

86
Apple пропонує придбати ще дорожчу версію Mac Pro / Фото з вільних джерел

Ціна флагманського десктопа Apple Mac Pro на старті продажів виявилась вражаючою. Проте виробник припас ще кілька "сюрпризів" для любителів топових конфігурацій PC.

Що пропонує Apple

До теми: Приклад для наслідування: Mac Pro 2019 здивував експертів продуманістю конструкції

Незабаром після релізу новинки на сайті компанії з'явилася ще більш просунута версія системного блоку, за яку покупцям доведеться доплатити значну суму.

У "конструкторі" на сторінці вибору комплектації системного блоку з'явилася опція установки SSD-накопичувача об'ємом 8 ТБ. Порівняно з базовою конфігурацією пам'яті на 256 ГБ обійдеться такий апгрейд на 2600 доларів дорожче.

Іншими словами, максимальна комплектація Mac Pro 2019 року відтепер обійдеться в 53 799 доларів (орієнтовно 1 257 500 гривень за курсом станом на 20 грудня 2019 року). А якщо ви плануєте придбати повний "бойовий" комплект (фірмовий дисплей та трекпад), то вам доведеться викласти 60 847 доларів (1 422 300 гривень).

Інші пропозиції

Крім того, в списку присутні ще дві опції з позначкою "незабаром у продажу" – можливість установки однієї або відразу двох відеокарт Radeon Pro W5700X з 16 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ціна такого апдейта вендором поки не повідомляється.

Важливо: при покупці Mac Pro необхідно заздалегідь прийняти до уваги обсяг накопичувача, необхідний для роботи. Інформація про ємності SSD "зашита" в чіп безпеки системного блоку, і самостійно розширити дисковий простір простою заміною потрібного компонента не вийде.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Всі гральні заклади в Україні мають бути зачинені через кілька годин
сьогодні
5356
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ціни Apple Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1379
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 999
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1561
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 865
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2317
Новини
Більше новин
Залиште відгук