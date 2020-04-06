Apple випустила 20 мільйонів медичних масок

Американський техногігант Apple виготовив та надав лікарням понад 20 мільйонів медичних масок. Серед іншого компанія має намір виготовляти понад 1 мільйон захисних екранів для медичних працівників на тиждень.

Про це глава компанії Apple – Тім Кук – розповів у своєму твітері.

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Це по-справжньому глобальні зусилля, і ми продовжуємо тісно працювати з владою на всіх рівнях, щоб забезпечити постачання там, де це найбільше необхідно,

– сказав він.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

За його словами, Apple також планує виготовляти в тиждень понад 1 мільйон захисних екранів для обличчя, які компанія передаватиме працівникам медзакладів. Минулого тижня компанія відправила перші екземпляри до деяких лікарень США і сподівається незабаром почати постачання й за межі Сполучених Штатів.



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