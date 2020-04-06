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Apple випустила 20 мільйонів медичних масок

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Ілюстративне фото / Unsplash

Американський техногігант Apple виготовив та надав лікарням понад 20 мільйонів медичних масок. Серед іншого компанія має намір виготовляти понад 1 мільйон захисних екранів для медичних працівників на тиждень.

Про це глава компанії Apple – Тім Кук – розповів у своєму твітері.

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Це по-справжньому глобальні зусилля, і ми продовжуємо тісно працювати з владою на всіх рівнях, щоб забезпечити постачання там, де це найбільше необхідно,
– сказав він.

За його словами, Apple також планує виготовляти в тиждень понад 1 мільйон захисних екранів для обличчя, які компанія передаватиме працівникам медзакладів. Минулого тижня компанія відправила перші екземпляри до деяких лікарень США і сподівається незабаром почати постачання й за межі Сполучених Штатів.


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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус COVID-19 Тім Кук Apple Новини Техно Техно IT-бізнес
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