Apple випустить одразу 5 нових смартфонів у 2020 році

Ще кілька років тому компанія Apple випускала по одному смартфону на рік. Далі їхня кількість збільшилась до двох моделей, а у у 2017 було презентовано 3 нові iPhone. Та на цьому компанія не буде зупинятись.

Як пише видання 91mobiles, вже в наступному році компанія випустить одразу 5 нових моделей iPhone.

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Аналітик компанії Wedbush Ден Айвс припускає, що чотири моделі — це буде лінійка iPhone 12, а п'ятим стане довгоочікуваний "бюджетний" iPhone SE 2.

Що стосується лінійки iPhone 12, то усі ці моделі отримають підтримку 5G, а кількість модулів основної камери збільшиться до 4 сенсорів (в топових моделях).

Що відомо про "бюджетних"? iPhone SE 2 можна вважати одним із найбільш очікуваних смартфонів Apple. Чутки про вихід нової моделі лунають вже кілька років. Але зараз їх особливо багато.

Наприклад, аналітики кажуть, що новинка буде схожа на iPhone 8. Зокрема, успадкує товсті рамки та класичну кнопку “Додому”. Також відомо, що він матиме одинарну камеру, при цьому буде працювати на новому фірмовому чіпі A13 (як у лінійки iPhone 11). Діагональ дисплея складе 4.7 дюйма.

Аналітики навіть називають вартість майбутньої новинки - ціна iPhone SE 2 буде стартувати від 399 доларів (майже 10 тисяч гривень).

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