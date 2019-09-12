Apple Watch Series 5: ціна розумного годинника в Україні

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Apple Watch Series 5: ціна в Україні
Apple Watch Series 5: ціна в Україні / pocket-lint.com

Окрім нових iPhone під час осінньої презентації компанія Apple представила нове покоління розумного годинника Apple Watch Series 5.

Здебільшого новинка успадкувала характеристики попередника Apple Watch Series 4. Та все ж годинник отримав кілька цікавих фішок. Наприклад, девайс оснащений новим екраном Always-On Retina.

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Також обсяг вбудованої флеш-пам'яті у новинки збільшився вдвічі, до 32 ГБ.

Ціна. Щодо вартості, то Watch Series 5 в алюмінієвому корпусі оцінений у 399 доларів.

При цьому в мережі вже назвали вартість новинки в Україні. Версія в алюмінієвому корпусі на нашому ринку буде коштувати 13 699 гривень. За попередніми даними, новинка з'явиться у продажу в Україні на початку жовтня.

До речі, під час презентації в компанії повідомили ще одну приємну новину. Apple Watch Series 3 подешевшав до 200 доларів — це близько 5 тисяч гривень.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 у жовтні вже буде в Україні

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Теги: Техно Apple Новини Техно Розумний годинник Ґаджети
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