Apple заблокувала популярний додаток: у чому проблема

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Apple заблокувала популярний додаток
Apple заблокувала популярний додаток / unsplash

Компанія Apple неодноразово повідомляла про надійність власних пристроїв. Проте через збій в одному із фірмових додатків можна отримати віддалений доступ до чужих iPhone або Mac.

Незадокументована "шпигунська" функція була виявлена ​​в штатному для iOS месенджері FaceTime при ініціації групового виклику, повідомляє 9to5mac.

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У чому проблема? Помилка в коді програми дала змогу під час дзвінка прослуховувати мікрофон співрозмовника ще до того, як той прийняв вхідний дзвінок. При цьому на смартфоні "жертви" не відображалося ніяких відомостей про те, що звук зі смартфона вже транслюється.

Крім того, якщо абонент натискав кнопку живлення смартфона, коли екран останнього був заблокований, ґаджет починав фонову передачу відео через фронтальну камеру, не сигналізуючи про це.

FaceTime
Apple обмежила функції додатку FaceTime через проблеми із конфіденційністю

Повідомляється, що баг був підтверджений на всіх пристроях під управлінням iOS 12.1 і вище, а також при дзвінках з iPhone на Mac і навпаки.

Яке рішення проблеми? Apple вже визнала наявність "дірки" в додатку і пообіцяла виправити проблему вже цього тижня за допомогою патча. Наразі робота сервера групових викликів месенджера припинена, а всім користувачам актуальних версій iOS рекомендується додатково відключити функцію FaceTime в налаштуваннях своїх пристроїв.

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Теги: Техно Ґаджети Кібербезпека Apple MacBook iPhone
Джерело: Техно
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