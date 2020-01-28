Apple запатентувала незвичний iMac в скляному корпусі: фото

Патентне відомство США одобрило заявку Apple, яка описує новий варіант комп’ютера-моноблока. Ключовою відмінністю пристрою від попередніх моделей стане вигнутий корпус із скла.

Що відомо про патент

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Відповідно до опублікованого на сайті регулятора документу, дисплей моноблока буде відразу переходити в клавіатуру з тачпадом. Комплектуючі розмістяться в рухомий підставці, за допомогою якої можна буде регулювати кут нахилу дисплея пристрою.

Інші варіанти виконання припускають використання знімної клавіатури або підключення MacBook, зображення з дисплея якого буде транслюватися на екран iMac, а клавіатура лептопа буде доступна через отвір в корпусі.

Альтернативний варіант конструкції передбачає гнучке з'єднання між областями дисплея і введення.

Особливості скляної конструції

Хоча модель буде виконана зі скла, в Apple допускають використання керамічних або пластикових елементів. У патенті також описується можливість розміщення модуля бездротової зарядки і біометричних сенсорів в нижню частину корпусу.

Документ уточнює, що скляний корпус пристрою може бути як прозорим, так і непрозорим, а також включати напівпрозорі елементи.

Дата виходу та інші характеристики

Можлива дата анонса і характеристики незвичайного iMac невідомі.

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