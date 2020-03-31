24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Apple запустила свій тест, що допоможе визначити COVID-19

- Читать новость на русском
Apple теж допомагає визначити коронавірус / cbs1sao

Корпорація Apple розробила свій власний тест для визначення ймовірності зараження вірусом COVID-19. Він доступний на офіційному сайті компанії. В результаті проходження тесту система озвучує рекомендації - негайно дзвонити лікарю, ізолюватись тощо.

Цей тест розробили спільно із Центром з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

До теми Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту

На кого розрахований текст

Як сказано на сайті, навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, більшість легких симптомів можна лікувати вдома. Головне в цьому випадку самоізолюватись.

Тож цей тест допоможе визначити наскільки серйозні у вас симптоми та чи варто відразу лягати в лікарню. На основі цих даних лікар вже вирішить, чи потрібно вам здавати додаткові аналізи.

Тест на коронавірус від Apple / Скріншот

Як пройти тест

Перед проходженням самого тесту, розробники рекомендують одразу ж дзвонити 911 (актуальне для США, в Україні можна телефонувати за номером 103 для виклику швидкої допомоги), якщо у вас є який-небудь з цих симптомів:

  • Постійний біль у грудях або тиск
  • Вкрай утруднене дихання
  • Сильне запаморочення, яке не проходить
  • Невиразна мова.

Якщо є ці симптоми – потрібно негайно дзвонити в лікарню / Скріншот 

Якщо ж цих симптомів немає, то користувача питають його вік, а також інші симптоми, які можуть свідчити про ураження вірусом: лихоманка, біль у тілі, кашель тощо.

Також користувач має сказати наявність серйозних хронічних захворювань, як цукровий діабет, астма, ниркова недостатність, цироз печінки, що може загострити перебіг хвороби.

На основі цих відповідей система пропонує подальші кроки: самоізоляція, соціальне віддалення тощо.

Як визначити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Apple Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:00 Zoom може передавати конфіденційну інформацію Facebook: проти сервісу подали позов у США
IT-бізнес 156
сьогодні , 10:08 Huawei анонсувала новий стандарт інтернету
Інтернет 378
сьогодні , 11:02 РНБО розробила карту поширення коронавірусу в Україні та світі
Інтернет 1082
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 14487
сьогодні , 09:05 Які смартфони представить компанія Xiaomi до кінця 2020 року: список
Смартфони 464
сьогодні , 14:12 Microsoft Edge вирішить дратівливу проблему всіх браузерів
Інтернет 150
сьогодні , 13:32 Ситуація з коронавірусом серйозно вдарила по ринку побутової техніки
Побутова техніка 502
сьогодні , 06:50 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
Новини України 10150
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
30 березня 09:03 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
30 березня 08:06 Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній
Ірина Полицька
29 березня 21:50 Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Михайло Года
29 березня 18:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Ірина Полицька
28 березня 22:02 Де замовляти їжу онлайн: підбірка інтернет-магазинів продуктів в Україні
Ірина Полицька

Новини
Більше новин
Залиште відгук