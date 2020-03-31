Apple запустила свій тест, що допоможе визначити COVID-19

Корпорація Apple розробила свій власний тест для визначення ймовірності зараження вірусом COVID-19. Він доступний на офіційному сайті компанії. В результаті проходження тесту система озвучує рекомендації - негайно дзвонити лікарю, ізолюватись тощо.

Цей тест розробили спільно із Центром з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

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На кого розрахований текст

Як сказано на сайті, навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, більшість легких симптомів можна лікувати вдома. Головне в цьому випадку самоізолюватись.

Тож цей тест допоможе визначити наскільки серйозні у вас симптоми та чи варто відразу лягати в лікарню. На основі цих даних лікар вже вирішить, чи потрібно вам здавати додаткові аналізи.

Тест на коронавірус від Apple / Скріншот

Як пройти тест

Перед проходженням самого тесту, розробники рекомендують одразу ж дзвонити 911 (актуальне для США, в Україні можна телефонувати за номером 103 для виклику швидкої допомоги), якщо у вас є який-небудь з цих симптомів:

Постійний біль у грудях або тиск

Вкрай утруднене дихання

Сильне запаморочення, яке не проходить

Невиразна мова.

Якщо є ці симптоми – потрібно негайно дзвонити в лікарню / Скріншот

Якщо ж цих симптомів немає, то користувача питають його вік, а також інші симптоми, які можуть свідчити про ураження вірусом: лихоманка, біль у тілі, кашель тощо.

Також користувач має сказати наявність серйозних хронічних захворювань, як цукровий діабет, астма, ниркова недостатність, цироз печінки, що може загострити перебіг хвороби.

На основі цих відповідей система пропонує подальші кроки: самоізоляція, соціальне віддалення тощо.

Як визначити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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