Корпорація Apple вирішила скасувати додаткове виробництво найдешевшого із нової лінійки смартфонів – iPhone Xr. Наразі складальні лінії для iPhone Xr в Тайвані завантажені лише на 75%.

Про це пише Nikkei, посилаючись на власні джерела.

"Компанія Foxconn спочатку приготувала близько 60 складальних ліній для моделі iPhone Xr, але останнім часом використовує тільки приблизно 45 з них, оскільки замовник сказав, що зараз йому не потрібно стільки смартфонів", – кажуть джерела.

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Таким чином Foxconn буде виробляти близько 100 000 одиниць нових смартфонів кожен день. Це на 20-25% менше початкового оптимістичного прогнозу компанії.

Ще один тайванський виробник, Pegatron, зіткнувся зі схожою проблемою.

Також раніше Apple домовилась з компанію Wistron, щоб вона була готова до виконання термінових замовлень, проте в цьому сезоні таких замовлень не буде.

При цьому попит на топовий смартфон iPhone Xs Max дещо вищий, ніж у двох інших нових моделей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone​ Xr Дисплей Тип: Liquid Retina

Діагональ: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: 1792х828 пікселів

Тип: Liquid Retina Діагональ: 6,1 дюйма Роздільна здатність: 1792х828 пікселів Процесор A12 Bionic

A12 Bionic Графічний процесор M12

M12 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256 Камера Основна: 12 Мп (f/1.8)

​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)

Основна: 12 Мп (f/1.8) ​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2) Акумулятор 2942 мАг

2942 мАг Операційна системаiOS 12

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