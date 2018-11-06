Apple зменшує виробництво "бюджетних" iPhone Xr

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iPhone Xr не так добре продається, як планувала Apple
iPhone Xr не так добре продається, як планувала Apple / bengali.indianexpress.com

Корпорація Apple вирішила скасувати додаткове виробництво найдешевшого із нової лінійки смартфонів – iPhone Xr. Наразі складальні лінії для iPhone Xr в Тайвані завантажені лише на 75%.

Про це пише Nikkei, посилаючись на власні джерела.

"Компанія Foxconn спочатку приготувала близько 60 складальних ліній для моделі iPhone Xr, але останнім часом використовує тільки приблизно 45 з них, оскільки замовник сказав, що зараз йому не потрібно стільки смартфонів", – кажуть джерела.

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Таким чином Foxconn буде виробляти близько 100 000 одиниць нових смартфонів кожен день. Це на 20-25% менше початкового оптимістичного прогнозу компанії.

Ще один тайванський виробник, Pegatron, зіткнувся зі схожою проблемою.

Також раніше Apple домовилась з компанію Wistron, щоб вона була готова до виконання термінових замовлень, проте в цьому сезоні таких замовлень не буде.

При цьому попит на топовий смартфон iPhone Xs Max дещо вищий, ніж у двох інших нових моделей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone​ Xr

  • ДисплейТип: Liquid Retina
    Діагональ: 6,1 дюйма
    Роздільна здатність: 1792х828 пікселів
  • ПроцесорA12 Bionic
  • Графічний процесорM12
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256
  • КамераОсновна: 12 Мп (f/1.8)
    ​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)
  • Акумулятор2942 мАг
  • Операційна системаiOS 12

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone Xr
Джерело: Техно
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