Apple зменшує виробництво "бюджетних" iPhone Xr
Корпорація Apple вирішила скасувати додаткове виробництво найдешевшого із нової лінійки смартфонів – iPhone Xr. Наразі складальні лінії для iPhone Xr в Тайвані завантажені лише на 75%.
Про це пише Nikkei, посилаючись на власні джерела.
"Компанія Foxconn спочатку приготувала близько 60 складальних ліній для моделі iPhone Xr, але останнім часом використовує тільки приблизно 45 з них, оскільки замовник сказав, що зараз йому не потрібно стільки смартфонів", – кажуть джерела.
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Таким чином Foxconn буде виробляти близько 100 000 одиниць нових смартфонів кожен день. Це на 20-25% менше початкового оптимістичного прогнозу компанії.
Ще один тайванський виробник, Pegatron, зіткнувся зі схожою проблемою.
Також раніше Apple домовилась з компанію Wistron, щоб вона була готова до виконання термінових замовлень, проте в цьому сезоні таких замовлень не буде.
При цьому попит на топовий смартфон iPhone Xs Max дещо вищий, ніж у двох інших нових моделей.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr
- ДисплейТип: Liquid Retina
Діагональ: 6,1 дюйма
Роздільна здатність: 1792х828 пікселів
- ПроцесорA12 Bionic
- Графічний процесорM12
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256
- КамераОсновна: 12 Мп (f/1.8)
Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)
- Акумулятор2942 мАг
- Операційна системаiOS 12
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