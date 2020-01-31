24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Apple знайшла спосіб зробити SMS-паролі безпечнішими: деталі

105 Читать новость на русском
Apple знайшла спосіб зробити SMS-паролі безпечнішими / Unsplash

Одноразові SMS-паролі – популярний спосіб авторизації на різних сайтах, однак він не убезпечує від підміни сайту під час вводу повідомлення. Розробники Apple запропонували рішення, яке здатне захистити користувачів від фішингу під час двофакторної автинтефікації.

Що відомо про нову технологію

До теми: Apple поставила найбільше смартфонів за останній квартал минулого року

Компанія пропонує прив'язати разові SMS-коди до URL відвідуваного сайту. Для цього в повідомлення буде додаватися асоційована з кодом веб-адреса, повідомляє 9to5mac.

Інженери також мають намір стандартизувати формат призначених для авторизації SMS. Це дозволить браузерам і мобільним додаткам автоматично розпізнавати разовий код і пов'язаний з ним домен. Після цього браузер або додаток зможе "автоматично отримувати код і завершувати авторизацію без подальшого залучення користувача".

Якщо заявлений і реальний домени не збігаються, операція автозаповнення скасовується, а користувач зможе побачити реальний URL сайту і порівняти його з адресою ресурсу, на якому він намагається авторизуватися. Також користувач отримає попередження про відвідування фішингових сайтів і зможе скасувати авторизацію.


В нових версіях iOS вже реалізована ця функція

Реалізація функції та підтримка компаній

Функція вилучення разового коду з SMS присутня в iOS 12 і новіших версіях мобільної операційки. Реалізація пропозиції на інших платформах дозволить зробити процес двофакторної аутентифікації більш безпечним.

Ідею вже підтримали основні розробники двигунів для браузерів – Apple і Google. Компанія Mozilla, розробник браузера Firefox, поки не прокоментувала можливість участі в цій ініціативі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
сьогодні
52520
Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Apple Кібербезпека
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
Ірина Полицька 10660
30 січня 21:20 Експерт: крутизна українських стартапів продовжує зростати
Євгенія Мазур 963
30 січня 19:15 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 18010
30 січня 13:02 Українській Вікіпедії – 16 років: як все починалося
374
30 січня 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 5071
Новини
Більше новин
Залиште відгук